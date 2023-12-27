Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan ve 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı
Kocaeli'de 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonu kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.