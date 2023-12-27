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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı

Kocaeli'de 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonu kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan ve 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# FETÖ, sevk edildi, Terör, ceza

27 Ara 2023 - 16:33 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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