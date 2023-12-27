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İş yerine baskın: Mermi, kaçak sigara, kaçak viski...

Körfez ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda bin 370 paket kaçak bandrollü sigara, 2 bin 400 mermi ve 40 gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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İş yerine baskın: Mermi, kaçak sigara, kaçak viski... mask

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada bin 370 paket kaçak bandrollü sigara, ruhsatsız tabanca, 2 bin 400 tabanca mermisi ve 40 gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

27 Ara 2023 - 16:34 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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