Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada bin 370 paket kaçak bandrollü sigara, ruhsatsız tabanca, 2 bin 400 tabanca mermisi ve 40 gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.
- Asayiş
İş yerine baskın: Mermi, kaçak sigara, kaçak viski...
Körfez ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda bin 370 paket kaçak bandrollü sigara, 2 bin 400 mermi ve 40 gümrük kaçağı viski ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.