Bakan uyardı: 'Türkiye'de hareketli olan 485 tane fay hattı var'

Bir dizi program için Samsun'a gelen Bakan Özhaseki, ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, Samsun'da TOKİ'nin kentsel dönüşüm ve sanayi bölgelerinin taşınması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "1950'den 2000 yılına kadar yapılan binaların, iş yerlerimizin bazılarında depreme dayanıklılık hususunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bunları yenilemenin de tek bir yolu var; o da kentsel dönüşüm. Dünyada da bu işin başka bir yolu bulunamadı" dedi.
' TÜRKİYE, BİR DEPREM ÜLKESİ'
Özhaseki, "Samsun özeline geldiğimiz zaman, bizim TOKİ olarak yaptığımız ciddi çalışmalar var. Kentsel dönüşüm çalışmaları var, sanayi alanlarının taşınması var. Üzerinde hala proje olarak çalıştığımız birçok yer var. Bunları da belediyemiz ile uzun uzun çalışacağız. Şunu herkesin bilmesi lazım; Türkiye, bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve iş yerlerimizi sağlam ve güvenli yapmaktır. Kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak zorundayız ve gerçekleştirmek zorundayız. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesini açıklamıştık. Bugün de burada belediye başkanımız epey bir hazırlık yaptı, üzerinde çalışacağız. Devam eden işler ve bundan sonra devreye alacağımız işlerin de hep birlikte üzerinde çalışacağız" diye konuştu.
'BÜTÜN BELEDİYELER BİR GAYRET İÇERİSİNDE'
Özhaseki, belediyelere ilişkin de "AK Parti olarak zamanında ortaya koymuş olduğumuz belediyecilik anlayışında, durmadan yeni hamleler yapan, kendisiyle yarışan bir ortamdayız. Yıllar öncesinde hizmet belediyeciliği diye ortaya çıkmıştık. Evet, hizmet ettik. Daha sonra marka belediyecilik diye kendimizi yeniledik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da durmadan vurguladığı gönül belediyeciliği anlamında da bütün belediyelerimiz büyük bir gayret içerisindeler. Özellikle genel merkezde daha önce başlatılmış olan ve benim ve arkadaşlarımın da emeği olduğu gerek gençlik faaliyetleri gerekse kültür sanat faaliyetleri ile ilgili de bütün belediyeler bir gayret içerisinde. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlar, bizim belediye açısından yapabileceğimiz çalışmalar" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Jeol.müh. Behzat Gönül - Kentsel dönüşüm içinde depreme dayanıklı konut yapımı tartışılmaz bir çözümdür. Her durumda, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon binada üretim yapan sanayi tesisi iş insanları, Ml:6.0-7.5 civarı depremleri 2-3 ay önceden, haftalar be günler önceden, depreme en son 3-10 dakika kala önceden haberini almak ve bilmek istemekteler, bu sayede üretim zararlarını azaltmayı istemekteler. Çalışan bir makina, deprem sırasında zarar görmesi durumunda aylarca üretime geçemeye biliriz demekteler. "AFAD" deprem öncesi tahmin projesi var, ne durumda? Türkiye özelinde birçok şehirde yaşayan ve basında yer alan, birçok insan amatörce deprem tahmin araştırmaları yapmaktadır, sonradan da bana sormaları doğal da olsa, meslek ve ticari sırlar var.
Bakan Syn. Mehmet Özhaseki bey Kayseri Büyükşehir Belediye Bşk. Olduğu 2004 yılında bir bilgi ve proje dosyası gönderdim ve telefonla takibini yaptım, halen cevap beklemekteyim. Kayseri 'de 2008 ve 2023 yıllarında ml:5.0 depremler oldu.
Jeoloji Mühendisi olarak, başta 17/08/1999 yılı Ml:7.4'lük Kocaeli depremi ve halen depremleri önceden tespit yapabilmeyi sürdürmekteyim ve bu işi bırakmayacağım. Tv ve basında yer almaktadır. ((Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.