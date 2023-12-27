TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılımıyla yapılacak asgari ücret görüşmesi öncesinde TÜRK-İŞ binası önünde yaptığı açıklamada, "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon görevini yapıyor. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5iyiz" dedi
Kaynak: HABERTÜRK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
çenesuyu - SEN İLK ÖNCE SENDİKA AĞASI OLARAK NE MAAŞ ALIYORSUN SÖYLE VE KALK GİT ZATEN BİR İŞE YARAMIYORSUN FAZLALIKSIN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.