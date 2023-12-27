TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılımıyla yapılacak asgari ücret görüşmesi öncesinde TÜRK-İŞ binası önünde yaptığı açıklamada, "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon görevini yapıyor. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5iyiz" dedi

Kaynak: HABERTÜRK