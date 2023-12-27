MEB resmen duyurdu! Tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ile engellilik durumu ve diğer nedenler" den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.

Atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.

Kaynak: VATAN