Gazze'de can kaybı 21 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den beri süren İsrail saldırılarında can kaybının 21 bini aştığını duyurdu.

Bakanlık, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a ulaştığını belirtti. Yaralı sayısının da 55 bin 243'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, son 24 saatte Gazze'de 195 kişinin daha öldüğünü, 325 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: CUMHURİYET