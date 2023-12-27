Gazze'de can kaybı 21 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den beri süren İsrail saldırılarında can kaybının 21 bini aştığını duyurdu.
Bakanlık, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a ulaştığını belirtti. Yaralı sayısının da 55 bin 243'e ulaştığı kaydedildi.
Bakanlık, son 24 saatte Gazze'de 195 kişinin daha öldüğünü, 325 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.