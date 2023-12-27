- Dünya

Gazze'de can kaybı 21 bini aştı

Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 110'a ulaştı.
Gazze'de can kaybı 21 bini aştı mask

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den beri süren İsrail saldırılarında can kaybının 21 bini aştığını duyurdu. 

Bakanlık, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a ulaştığını belirtti. Yaralı sayısının da 55 bin 243'e ulaştığı kaydedildi. 

Bakanlık, son 24 saatte Gazze'de 195 kişinin daha öldüğünü, 325 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: CUMHURİYET
# sağlık

27 Ara 2023 - 18:07 - Dünya

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.543.854 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL