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Masaj salonunda kezzaplı saldırı

Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı
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Masaj salonunda kezzaplı saldırı mask

Çanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan A. (41), Ezine ilçesinde yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi.

Ramazan A., iddiaya göre, aralarında husumet bulan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı. 

27 Ara 2023 - 18:16 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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