Covid-19, "kalp yetmezliği salgını" başlattı

Japonya'nın Riken Araştırma Enstitüsü’nden uzmanların hazırladığı yeni bir raporda, ölümcül virüsün küresel ölçekte “kalp yetmezliği salgınına” yol açabileceği şüphesi dikkat çekiyor.
Cumartesi günü yayınlanan rapor, Covid-19’un insan hücrelerinde tutunduğu ACE2 reseptörlerinin kalpte "çok yaygın" olduğunu ve hastalığı geçirenlerin çoğunun "kalp fonksiyonlarında azalma"dan muzdarip olduğunu iddia ediyor.
Bunun kesin nedeni bilinmese de gelecekte bir dizi kalp krizine yol açabilir. Rapor, "kalıcı SARS-CoV-2 enfeksiyonunun katlanarak artmasının beklenmesi" nedeniyle gelecekte kalp yetmezliği riski altında olan kişilerde, Covid-19 salgınının durumu büyük ölçüde değiştirmiş olabileceğini iddia ederek devam ediyor.
YENİ VARYANT KAPIDA
Son zamanlarda birçok ülke, JN.1 adlı yeni bir varyant sayesinde son birkaç hafta içinde Covid-19 enfeksiyonlarında bir artış gördü. Uzmanlar bunun, hastalığa yakalananlarda potansiyel kalp sorunları olasılığını artıracağını iddia ediyor.
Riken Araştırma Enstitüsü'nün lideri Hidetoshi Masumoto, “Corona virüsü ile enfekte olan bazı kişilerin kalplerinde kalıcı viral enfeksiyonlar olabilir. Kalp yetmezliği hastalarının sayısında hızlı bir artış göreceğimiz 'kalp yetmezliği pandemisine' hazırlık için bir test sistemi ve tedavi yöntemlerinin oluşturulması gerekiyor." dedi
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.