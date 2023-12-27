- Dünya

İnsan-robot temasında ilk kan!

Tesla'nın fabrikasında çalışan bir mühendisin otomobil parçaları kesen robotun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

İnsan-robot temasında ilk kan! mask

Olayın iki yıl önce şirketin Austin yakınlarındaki Giga Texas fabrikasında meydana gelen bir arıza sırasında gerçekleştiği aktarılıyor. Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında meydana gelen bir kazanın ayrıntıları iki yıl sonra ortaya çıktı. Görgü tanıklarına göre Tesla'nın robotu bir mühendise saldırdı. İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir makinenin iş arkadaşlarına saldırmasını dehşet içinde izledi. Çalışanları acil kapatma butonuna basmaya zorlayan kaza sonucunda etraf kan gölüne döndü. Kolombiya’da dev Shakira heykeli Fabrikadaki işçilerle görüşen avukat yaşanan kazaları yetkililere bildirmediğine dair kanıtlar bulunduğunu söylüyor. İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir makinenin iş arkadaşlarına saldırmasını dehşet içinde izledi. Kurbanın sol elinde ' açık yara' bırakan olay, Travis ilçesine ve federal düzenleyicilere sunulan ve DailyMail.com tarafından incelenen 2021 yaralanma raporunda ortaya çıktı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; Tesla'nın Teksas fabrikasında 2021 veya 2022'de robotlarla ilgili başka bir yaralanma bildirilmemesine rağmen olay, işyerinde otomatik robotların risklerine ilişkin yıllardır artan endişelerin artmasına neden oldu. Tesla'nın Teksas'taki yasa gereği yetkililere sunması gereken yaralanma raporunda, mühendisin işten izin almasına gerek olmadığı iddia ediliyordu.

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27 Ara 2023 - 18:32 - Dünya

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