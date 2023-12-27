Bakan Işıkhan açıklama yapacak

Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor.
İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla bir araya geldi.
TOPLANTI SONA ERDİ
Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla toplantısı sona erdi.
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19.30'da bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapacak.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.