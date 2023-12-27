27 Ara 2023 - 18:47- Ekonomi G:

Bakan Işıkhan açıklama yapacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı sona erdi. Bakan Vedat Işıkhan, 19.30'da bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapacak.
Bakan Işıkhan açıklama yapacak mask

Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla bir araya geldi.

TOPLANTI SONA ERDİ

Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla toplantısı sona erdi.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19.30'da bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapacak.

Kaynak: CUMHURİYET
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27 Ara 2023 - 18:47 - Ekonomi

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