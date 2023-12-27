27 Ara 2023 - 18:50- Ekonomi G:

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye teklifi yasalaştı

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İhlas Haber Ajansı
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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye teklifi yasalaştı mask

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle 4 milyon 680 bin çalışan emekliye ikramiye yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söyleyerek, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık" demişti.
# TBMM

27 Ara 2023 - 18:50 - Ekonomi

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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