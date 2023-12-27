Asgari ücrete yapılacak zam belli oldu!

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç tamamlandı. Taraflar anlaşamadı.
İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini bugün AKP Genel Merkezi'nde tamamladı.
İşçi ve işveren tarafı 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Görüşme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıklamak için akşam saat 19.30'da kameraların karşısına geçti.
YENİ ASGARİ ÜCRET
Bakanlıkta düzenlenen basın açıklamasında Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre, aylık asgari ücret 2024 yılında bir işçi için aylık net 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu.
Türk-İş yeni asgari ücrete şerh düştü.
ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, hali hazırda bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Cemal - Hayırlı olsun . Şimdilik herkes memnun mu ? 2023 te en düşük emekli aylığı 7500 tl, asgari ücret 11.402 tl idi. 7500 tl alanın maaşı 49% arttı diyelim .11.175 tl yapıyor . Yani 2023 teki asgari ücretle geçinenden çok daha az.. Eeee soru şu Emekli bitik mi 2024 te????
Rumuz - Fazla deyil 1 hafta sonra aynı sevyiyeye iner herşeye zam neye yaradı yazık
Colpacino - Ne asgari ücretmis.milletler arası bir sorun haline geldi arkadaş bizde diyorduk ki herhalde % 100 mü verecekler ne? Bir aydır bunu mu aciklamayı bekliyor dunuz? Sağolun devlet büyüklerimiz ne büyük zam verdiniz! Allah eksikliğinizi gösremesin, gercekten bu kadar pahalılık karşısında verdiğiniz zam üstelik bir yıllık gerçekten şaka felan yapmıyor sunuz değil mi? La gelin 17 bin lirayla hangimiz gecineceksin? Size oy felan yok! Pahalılık karşısında dayanacak gücümüz kalmadı.ev kiraları, gıda fiyatları, çarşı, pazar, kasap, manav, market of lan offf.....
Kullar Ali - Şimdi sabır ve şüküüüüür
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.