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Engelli maaşı ne kadar olacak?

Engelli maaşı 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük kişilere veriliyor. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekiyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde 3 bin 492 liradan 5 bin 244 liraya yükselecek.
Engelli maaşı ne kadar olacak? mask

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşı asgari ücretle artıyor. Engelli maaşı almak için en az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekiyor.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Olası zamlarda ise engelli aylığı şöyle olacak:

Engellilik OranıYüzde 40-69Yüzde 70 ve Üzeri
Mevcut Durum2.328 TL3.496 TL
%252.910 TL4.370 TL
%303.026 TL4.545 TL
%353.143 TL4.720 TL
%403.259 TL4.894 TL
%453.376 TL5.069 TL
%503.492 TL5.244 TL
%553.608 TL5.419 TL

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir.

Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.

İşte engelli maaşları alma takvimi:

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

# Engelli maaşı, türkiye, sağlık, rapor

27 Ara 2023 - 19:56 - Ekonomi

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