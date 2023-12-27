GSS primleri ne kadar olacak?

Tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit şartlarda faydalanabilmeleri için oluşturulmuş olan bir sistem olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 2024 itibariyle artacak.

GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

GSS primleri 2023 yılında 402 lira olarak ödeniyordu. Asgari ücret zammına göre 2024 yılında uygulanacak olası GSS primleri şu şekilde;

Yüzde TL Mevcut 402 25% 503 30% 523 35% 543 40% 563 45% 583 50% 603 55% 623

GSS NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin devlet tarafından belirli bir ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmasıdır. Herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına geçmeniz gerekiyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ödeyeceğiniz aylık GSS primi ise gelir durumunuza göre belirleniyor. Eğer gelir testi sonucu hane halkı ortalama geliriniz net asgari ücretin 1/3'ünden az olursa prim ödemeden yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Eğer gelir testi sonucu gelir sonucunuz net asgari ücretin 1/3'ünden fazla olursa ya da hiç gelir testi başvurusu yapmadan genel sağlık sigortası kapsamına geçmeyi talep ederseniz bu durumda ise GSS G1 kapsamında prim ödemesi yaparsınız.

Kaynak: SÖZCÜ