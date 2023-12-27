Yarısı bizden kampanyası başvuru nasıl yapılır, kimleri kapsıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme yönelik “Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyası devam ediyor. Yarısı bizden kampanyasına başvurup yüzde 100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısı 71 bini aştı. Başvuru yapıp yüzde 50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda gelir şartı aranmayacak ve başvuru bedeli ödenmeyecek. Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında rezerv alanda, riskli alanda yer alan ve riskli yapı kararı olan yapılar destek alabilecek. Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak. Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DESTEĞİ NE KADAR?

Her bağımsız bölüm için toplamda 1 buçuk milyon liralık destek verilecek. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi şeklinde verilecek. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TEFEnin yarısı kadar olacak.

Kaynak: SÖZCÜ