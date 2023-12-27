'Çok üzgünüm' diyerek uyardı! Özgür Demirtaş'tan borsa çıkışı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, küçük yatırımcıyı uyardı.

Borsadaki kayıplara ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Çok üzgünüm gerçekten" ifadelerini kullanarak yatırımcılara uyarılarda bulundu.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özgür Demirtaş, "Küçük yatırımcı böyle durumlarda panik ile hareket eder. Para kaybeden insanlar için çok üzgünüm gerçekten. Lütfen kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Bütün paranızı tek bir enstrümana yatırmayın. Panik yapmayın" ifadelerini kullandı.

"ADI ÜSTÜNDE KÜÇÜK YATIRIMCI"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş küçük yatırımcıya ilişkin ayrıca şunları da kaydetti:

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar.

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. AMA Kardeşim Adı üstünde Küçük Yatırımcı, Panik yapan Yatırımcı. Borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı Borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına Haksız mıyım?"

Kaynak: CUMHURİYET