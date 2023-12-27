Et ve Süt Kurumu'ndan yeni hamle: Fiyatlar düşer mi?

Kilosu 130 liradan satılacak sığırlar, Derince-Bandırma Limanından teslim edilecek. Teslim edilen sığırların, Et ve Süt Kurumu personeli gözetiminde 3 gün içinde kesimi gerçekleşecek. Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında dengeleme oluşturmak için kilosu 130 liradan sığır satışı yapacak. Teslim edilen sığırların, Et ve Süt Kurumu personeli gözetiminde 3 gün içinde kesimi olacak. Et ve Süt Kurumu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kilo canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacağı belirtildi. Kesimlik büyükbaş hayvanların teslimatı, Derince-Bandırma Limanı'nda yapılacak. Başvurular ise 27 Aralık ve 8 Ocak tarihler arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılacak. Hayvanlardan elde edilecek sakatat, deri ve yan ürünler dahil karkasların satış fiyatı kilogramı 130 lira artı KDV şeklinde olacak. Kuruma ilk kez başvuruda bulunacak firmaların, satış usul ve esaslarında belirtilen tüm evrakları eksiksiz ve imzalı bir şekilde teslim etmesi gerekiyor. Daha önce büyükbaş hayvan satın alan firmaların ise halihazırdaki evrakları incelenecek ve onların dilekçe ile başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Content Video - İşte detaylar… Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak!
Kaynak: CNN TÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.