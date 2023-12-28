Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi Resmi Gazete'de

Öte yandan, emeklilere verilecek olan ikramiyenin ödeme tarihi ise ilerleyen günlerde SGK tarafından ilan edilecek.
Kaynak: SÖZCÜ
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.