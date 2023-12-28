28 Ara 2023 - 08:29 - Ekonomi

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.