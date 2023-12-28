28 Ara 2023 - 08:37- Asayiş G:

Vali Karadeniz'den kaza sonrası açıklama!

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen feci kazayla ilgili açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Yaralılarımızdan 7 kişinin durumu ağır ve orta, diğerleri de hafif yaralı olarak bildirildi. 7 yaralıdan biri ameliyata alındı" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Vali Karadeniz'den kaza sonrası açıklama! mask

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3'ü otobüs 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "7 aracın karıştığı trafik kazasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti bölümünde maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Yaralılarımızdan 7 kişinin durumu ağır ve orta. Diğerleri de hafif yaralı olarak bildirildi. 7 yaralıdan biri ameliyata alındı. Tüm ekipler olay yerinde. Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD bu konu ile ilgili olan tüm ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar 10 farklı hastanede tedavi altına alındı. 2 yaralı Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya'da. Olay yeri inceleme ekiplerimiz incelemelerine devam ediyor. Cumhuriyet başsavcımız ekibiyle birlikte olay yerinde. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçlar kaldırılıp yolun trafiğe açılması için de çalışmalar devam ediyor" dedi.
# kaza, inceleme, sevk edildi, sağlık, cumhuriyet

28 Ara 2023 - 08:37 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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M. Karali - Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Ülkemizde dikkat edilmeyen bir kural olan araç takip mesafesi ihlali maalesef canlar almaya devam ediyor. Biraz daha dimkat edelim diyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 09:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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