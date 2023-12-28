28 Ara 2023 - 08:53- Ekonomi G:

Şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.
Şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü mask
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

Kaynak: NTV
# Şans oyunları, vergi, Resmi Gazete, 2024, karar

28 Ara 2023 - 08:53 - Ekonomi

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