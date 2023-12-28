Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı arttırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilecek azami teminat tutarı 640 bin liradan, bir milyon 272 bin liraya yükseltildi.
Azami prim tutarı risk grubuna göre, en yüksek 869 lira, en düşük 252 lira oldu.
Sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 6 bin lira, diğerleri için 4 bin lira olarak belirlendi.
Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.