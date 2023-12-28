Dolar ve euro güne nasıl başladı?

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 29.3669 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.3616 liradan, satış fiyatı ise 29.3723 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.41'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.7782 TL'den yapan euro şu anda 32.7526 TL alış ve 32.8039 TL satış fiyatına sahip.