Dolar ve euro güne nasıl başladı?

DOLAR NE KADAR?
Dolar önceki kapanışını 29.3669 TL'den yaptı.
Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.3616 liradan, satış fiyatı ise 29.3723 liradan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Yüzde 0.41'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 32.7782 TL'den yapan euro şu anda 32.7526 TL alış ve 32.8039 TL satış fiyatına sahip.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Müstehak - Ekonomi tıkırında dolar euro altın market fiyatları hergün rekor kırıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.