- Ekonomi

Gram altın güne nasıl başladı?

Spot altın ons başına 2.085 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.972 lira seviye...
Gram altın güne nasıl başladı? mask

Spot altın ons başına 2.085 dolardan işlem görüyor.

Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.972 lira seviyesinde ilerliyor.

Kaynak: DİKEN
# altın, ABD

28 Ara 2023 - 09:08 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.535.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL