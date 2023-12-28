TAHİR BAŞKAN DUYMASIN: KYÖD LOKALİ İÇKİLİ RESTORAN MI OLDU?

KYÖD yönetimi tarafından kiralanan lokal, yıllarca üyelerine her türlü hizmeti vermiş ve tüm halka açılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait binada faaliyet gösteren KYÖD, kira bedeli karşılığı lokali devrederken, İzmit’in en güzel manzaralı bu tesisin durumu, içler acısı bir hal sergiliyor. Kentin hafızaları birer ikişer kimliğini yitirirken, kimi üyeler de üyeliklerinden istifa etmeye başladı. Huzursuzluk hakim. Kentin yaşayan tarihi, birçok sivil toplum kuruluşlarına önderlik yapan Numan Gülşah da üyelikten istifa etti.