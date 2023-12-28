KYÖD yönetimi tarafından kiralanan lokal, yıllarca üyelerine her türlü hizmeti vermiş ve tüm halka açılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait binada faaliyet gösteren KYÖD, kira bedeli karşılığı lokali devrederken, İzmit’in en güzel manzaralı bu tesisin durumu, içler acısı bir hal sergiliyor. Kentin hafızaları birer ikişer kimliğini yitirirken, kimi üyeler de üyeliklerinden istifa etmeye başladı. Huzursuzluk hakim. Kentin yaşayan tarihi, birçok sivil toplum kuruluşlarına önderlik yapan Numan Gülşah da üyelikten istifa etti.
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TAHİR BAŞKAN DUYMASIN: KYÖD LOKALİ İÇKİLİ RESTORAN MI OLDU?
Kentin önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan e kökü hayli eskilere dayanan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KÖYD) içkili restoran olarak hizmet veriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.