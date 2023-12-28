“Fatma Teyze, Tahir amca n’olur sesimizi duyun artık!”

Burada hoplayan, zıplayan gönlünde koşup oynaya, kauçuk zeminde rahatça hareket edebilen miniklerin çığlıklarını izleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sokak çalgıcılarından daha çok ilgi gören sporcu minikler, futbol bile oynuyor bu küçücük alanda. Artık kadınlar erkekler bile küçüklerin maçına dahil oluyor… Harika bir ortam oluşuyor…

Bir gerçek daha ortaya çıkıyor… Kentin merkezinin çocukları futbol sahası konusunda son derece mağdur.

Mahalle aralarında araçlar geçmeye başlayınca, oralar da güvenli olamıyor. Bu nedenle yıllardır bahçesinde kaçak futbol oynadığımız Ulugazi’nin önü futbol sahasına döndü. Ahşap kaydırak köprüsünü kale olarak kullanan minikler, zaman zaman sert şut çekerken, büyüklere de isabet ettiriyor, ama yine de büyükler onları affediyor. Oraya acilen bir mini futbol sahası yakışır ve inanın Yürüyüş Yolu’nun değeri ikiye katlanıyor. Çocukların bu çağrısını yineliyorum:

“Seyircimiz hazır… Zeminimiz de hazır… Fatma Teyze, Tahir Amca lütfen bize burada bir saha…”

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