Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
- Asayiş
Sağlık Bakanı Koca'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.