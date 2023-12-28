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Sağlık Bakanı Koca'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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Sağlık Bakanı Koca'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama mask

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya, sosyal medya, Ambulans

28 Ara 2023 - 09:48 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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