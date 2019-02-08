16 askeri personel adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturmalar kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19’u aktif görevde olmak üzere 25 asker personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Çıkartılan yakalama kararına istinaden, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kocaeli Merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden işlemleri tamamlanan 13’ü aktif görevde 1’i ihraç ve 2 görevden uzaklaştırılmış 16 askeri personel Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN