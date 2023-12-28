Deniz Dizel işletmesi, gelişen teknolojiye ayak uyduruyor

İzmit Sanayi Sitesi’nde hizmet veren Deniz Dizel işletmesi, gelişen teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyor. Deniz Dizel işletmesinin sahibi Deniz Boztepe ve çalışanları önceki gün Bosch Türkiye tarafından İstanbul’da düzenlenen hibrit ve elektrikli araçlar eğitimine katıldı. Boztepe, hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi alarak yeni teknolojinin alt yapısını hazırlamaya koyuldu.
YARARLI BİR EĞİTİM OLDU
Deniz Dizel'in sahibi Boztepe yaptığı açıklamada, “Deniz Dizel olarak gelişen teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyoruz. Bosch Türkiye tarafından düzenlenen hibrit ve elektrikli araçlar eğitimine Deniz Dizel olarak katılım sağladık. Bu güzel ve son derece yararlı eğitim için tüm Bosch Türkiye ailesine bir kere daha teşekkür ediyoruz” dedi.
Deniz Dizel işletmesinin sahibi Deniz Boztepe
Deniz Boztepe’nin Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde öğrenim gören oğlu Caner Boztepe de Bosch Türkiye’nin eğitimine katıldı.
Bosch Türkiye firması yetkilileri İstanbul’da hibrit ve elektrikli araçların eğitimi vererek, bayilerini bilgilendiriyor.
Deniz Dizel işletmesi, İzmit Sanayi Sitesi’nde yenilenen yüzüyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
Deniz Dizel işletmesinde çalışanlar, eğitimden sonra hep birlikte yemek yedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.