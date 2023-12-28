Erdoğan hemen yatacak dedi ama, çalışan emeklilerin ikramiyesi henüz hesaplara yatmadı

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi konumunda ısrarcı olup yasağı çıkarttırmak için çabaladı ve takdir topladı. “ Resmi Gazete’de yayınlansın, anında para hesaplara geçecek” diye söz verdi. Dün gece yayınlanan Resmi Gazete’de yasanın onaylandığı ilan edildi. Ancak dün sabahtan beri sı sık hesaplarına bakan emekliler, paranın yatıp yatmadığını kontrol etti, 11.44 itibarıyla çalışan emeklilerin ikramiyesi henüz hesaplara yatmamıştı. Sabreden derviş muradına ermiş misali bekliyoruz bakalım…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Paşali - CELLADINA AŞIK OLMUŞ YAŞLI EMEKLİLERE MUSTAHAK BU YAPILANLAR. İKRAMIYEYİ NE ZAMAN ALACAM DİYE SORAN KİTLE BEN EMEKLİ OLDUM NEDEN HALA ÇAİIŞMAYA MAHKUMUM DEMEDİKÇE BU DUZEN DEĞİŞMEZ AK KOYUN OLARAK DEVAM KE.
Erol - Yatana kadar değeri 4bin liraya düştü
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.