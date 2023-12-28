28 Ara 2023 - 11:46- Ekonomi G:

Erdoğan hemen yatacak dedi ama, çalışan emeklilerin ikramiyesi henüz hesaplara yatmadı

Çalışan emeklilere ikramiye zulmü. Emekliler arasında ayırım yapan, çalışan ve çalışmayan diye bölünmeye neden olan anlayış, bu kez de çalışan emeklilerin ikramiyesini ödeyene kadar kan kusturuyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Erdoğan hemen yatacak dedi ama, çalışan emeklilerin ikramiyesi henüz hesaplara yatmadı mask

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi konumunda ısrarcı olup yasağı çıkarttırmak için çabaladı ve takdir topladı. “ Resmi Gazete’de yayınlansın, anında para hesaplara geçecek” diye söz verdi. Dün gece yayınlanan Resmi Gazete’de yasanın onaylandığı ilan edildi. Ancak dün sabahtan beri sı sık hesaplarına bakan emekliler, paranın yatıp yatmadığını kontrol etti, 11.44 itibarıyla çalışan emeklilerin ikramiyesi henüz hesaplara yatmamıştı. Sabreden derviş muradına ermiş misali bekliyoruz bakalım…

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28 Ara 2023 - 11:46 - Ekonomi

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Paşali - CELLADINA AŞIK OLMUŞ YAŞLI EMEKLİLERE MUSTAHAK BU YAPILANLAR. İKRAMIYEYİ NE ZAMAN ALACAM DİYE SORAN KİTLE BEN EMEKLİ OLDUM NEDEN HALA ÇAİIŞMAYA MAHKUMUM DEMEDİKÇE BU DUZEN DEĞİŞMEZ AK KOYUN OLARAK DEVAM KE.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 12:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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