Erdoğan hemen yatacak dedi ama, çalışan emeklilerin ikramiyesi henüz hesaplara yatmadı

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi konumunda ısrarcı olup yasağı çıkarttırmak için çabaladı ve takdir topladı. “ Resmi Gazete’de yayınlansın, anında para hesaplara geçecek” diye söz verdi. Dün gece yayınlanan Resmi Gazete’de yasanın onaylandığı ilan edildi. Ancak dün sabahtan beri sı sık hesaplarına bakan emekliler, paranın yatıp yatmadığını kontrol etti, 11.44 itibarıyla çalışan emeklilerin ikramiyesi henüz hesaplara yatmamıştı. Sabreden derviş muradına ermiş misali bekliyoruz bakalım…

* www.kocaeligazetesi.com.tr’de yayınlanan bu yazıya yapacağınız yorumlar gazetedeki köşemde de yayınlanmaktadır…