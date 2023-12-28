Kriz 115 bin esnafı yuttu

Erdoğan Süzer'in haberine göre; yanlış ekonomi politikaları yüzünden maaşla geçinen milyonlarca emekli ve çalışan zor günler yaşarken, derinleşen kriz esnafın da ekmek teknesini elinden aldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) eylül ayına ilişkin istihdam izleme bülteninde yer alan verilere göre, son 6 ayda 115 bin 289 esnaf işsiz kaldı. Ülke genelinde çalışanların sayısı ise son bir yılda 473 bin kişi düştü. Özel sektörde işten çıkarmalar yaşanırken, kamuda sigortalı çalışanların sayısı yıllık olarak 429 bin kişi arttı.

TEPAV’ın verilerine göre eylülde toplam sigortalı çalışan sayısı aylık bazda 195 bin kişi artarken, yıllık bazda 473 bin kişi azalarak 23 milyon 218 bin kişiye düştü. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki (4/a) yıllık istihdam da 796 bin 34 kişi (yüzde 4.6) azaldı. Esnaf-çiftçi grubunda (4/b) ise yıllık azalış yüzde 3.4’ü buldu. Bu grupta esnaf sayısı yıllık 104 bin 932 (yüzde 4) azaldı, çiftçi sayısında sadece 381 (yüzde 0.1) kişilik artış yaşandı. Esnaf sayısında 6 aylık dönemindeki azalış ise 115 bin 289 kişiye çıktı.

UMUT KAPISI: KAMU

Esnaf sayısı Kasım 2021’den sonra görülen en düşük seviyeye geriledi. Sigortalı esnaf ve işçi sayısında ciddi ölçüde azalma yaşanırken, kamu kurumlarının istihdamda umut kapısı olma özelliğinin devam ettiği ifade edildi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısı yıllık olarak yüzde 13.2 oranında arttı. Aylık bazda ise 3 bin 254 kişilik azalma yaşandı. Veriler kamuda memur ve sözleşmeli olarak çalışan sayısının son bir yılda yaklaşık 429 bin kişi arttığına işaret ediyor.

İşsizi kurtaran ‘inşaat’ oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın bültenine göre, imalat ve toptan-perakende ticaret sektörleri istihdamı nisan ayı itibarıyla daralırken, inşaat sektörünün sağladığı istihdam güçlü seyrini korudu. Eylül ayı itibarıyla yıllık bazda imalatta yüzde 8, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4.6 daralma yaşandı. Buna karşılık inşaat sektörü istihdamında yıllık yüzde 8.7 artış oldu. Konaklama-yiyecek sektöründeki kısmi artış dışında hizmet sektörlerinde çalışan sayısı geriledi.