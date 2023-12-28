Yenidoğan'a asfalt konforu sunuldu

Yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırmak ve kente modern bir görünüm kazandırmak adına birçok bölgede çalışma yürüten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları kısa sürede tamamlayan ekipler yeni yolu vatandaşların kullanımına sundu.
300 TON ASFALT KULLANILDI
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta 240 metre uzunlukta gerçekleştirdiği çalışmada toplamda 300 ton asfalt kullandı. Çok kısa sürede çalışması tamamlayan ekipler bölge halkının memnuniyetini kazandı. Ekipler kentin diğer bölgelerinde çalışmalarına devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.