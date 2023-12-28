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Yenidoğan'a asfalt konforu sunuldu

 Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta gerçekleştirdiği asfalt çalışması ile bölge konforla buluştu

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Yenidoğan'a asfalt konforu sunuldu mask

Yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırmak ve kente modern bir görünüm kazandırmak adına birçok bölgede çalışma yürüten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları kısa sürede tamamlayan ekipler yeni yolu vatandaşların kullanımına sundu.

300 TON ASFALT KULLANILDI

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak’ta 240 metre uzunlukta gerçekleştirdiği çalışmada toplamda 300 ton asfalt kullandı. Çok kısa sürede çalışması tamamlayan ekipler bölge halkının memnuniyetini kazandı. Ekipler kentin diğer bölgelerinde çalışmalarına devam edecek.
# yeni, İzmit belediyesi

28 Ara 2023 - 12:13 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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