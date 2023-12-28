Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette nihayete gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Açıklandığı andan itibaren tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyada zammı eleştirdi. Asgari ücret zammına ilişkin Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük zamma ilişkin “Ne yazık ki hayat pahalılığını devam ettikçe bu zamların hiçbir faydası yok. Asgari ücretin anlamı minimum en alt ücretken genel ücrete dönüştü.Bu pahalılıkta 4 kişilik bir ailenin hele de 1 kişi çalışıyorsa geçinme şansı yok. Bu hayat pahalılığı ve enflasyon kontrol altına alınıp düşürülmedikçe zamların da bir anlamı yok. 2024 yılında ekonomi bakanı da merkez başkanı da enflasyonun devam edeceğini söylerken bu asgari ücret göreceksiniz yıl içinde açlık sınırının altına düşecektir. Görüşmelerde en çok konuşulan konu da yıl içinde 2. Zam olmuş. Ancak bu da gerçekleşmemiş. Biz bu enflasyonist ortam devam ettikçe yılda 4 defa zam verilmesini istiyoruz çünkü 3 ayda bir zamlar eriyor.“ifadelerini kullandı
28 Ara 2023 - 12:20- Ekonomi Güncelleme:
Vedat Küçük: "Asgari ücret yılda 4 defa zamlanmalı"
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının ardından peş peşe eleştiriler geldi. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Vedat Küçük enflasyon devam ettikçe asgari ücret yılda 4 defa zamlanmalı dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rtyui - İyi güzel söylüyorsunda bunu hangi esnaf kabul edecek sôylermisin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.