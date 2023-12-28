Vedat Küçük: "Asgari ücret yılda 4 defa zamlanmalı"

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette nihayete gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Açıklandığı andan itibaren tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyada zammı eleştirdi. Asgari ücret zammına ilişkin Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük zamma ilişkin “Ne yazık ki hayat pahalılığını devam ettikçe bu zamların hiçbir faydası yok. Asgari ücretin anlamı minimum en alt ücretken genel ücrete dönüştü.Bu pahalılıkta 4 kişilik bir ailenin hele de 1 kişi çalışıyorsa geçinme şansı yok. Bu hayat pahalılığı ve enflasyon kontrol altına alınıp düşürülmedikçe zamların da bir anlamı yok. 2024 yılında ekonomi bakanı da merkez başkanı da enflasyonun devam edeceğini söylerken bu asgari ücret göreceksiniz yıl içinde açlık sınırının altına düşecektir. Görüşmelerde en çok konuşulan konu da yıl içinde 2. Zam olmuş. Ancak bu da gerçekleşmemiş. Biz bu enflasyonist ortam devam ettikçe yılda 4 defa zam verilmesini istiyoruz çünkü 3 ayda bir zamlar eriyor.“ifadelerini kullandı