İSU'DAN SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKEN ÖRNEK PROJE!

SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKEN ÖRNEK PROJE

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve artan hızlı nüfus nedeniyle su kaynaklarının korunması ve suyun tasarruflu harcanmasının ciddiyetini yakından hissettiğimiz günümüzde İSU Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği örnek proje ile kent ve ülke genelinde su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Kişilerin hane su tüketimi ile mahallesindeki ortalama su tüketiminin karşılaştırılmasının yapıldığı bu yeni uygulama, abonelerin tüketimlerini mahallesi ile karşılaştırmalı bir şekilde görmeleri ve bu sayede tüketim farkındalığı oluşturarak sınırlı su kaynaklarımızın daha dikkatli kullanılmasını hedefliyor.

DOĞA DOSTU UYGULAMAYLA KÂĞIT İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Türkiye'nin dünya genelinde 16. sırada yer aldığı kâğıt tüketimi, yılda 400 milyon ton civarında seyrediyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 6 milyon ton kâğıt tüketilirken doğa dostu bir yaklaşım benimseyen İSU, teknolojiyi kullanarak karbon ve su ayak izini kontrol altına almayı amaçladığı dijital faturaların kullanımını teşvik eden çevre dostu yeni projeler geliştiriyor. Faturalarını SMS ve E-posta yoluyla dijital olarak almak isteyen abonelerin son üç aylık hane su tüketim ortalamaları ile mahallelerinin son üç aylık ortalama su tüketim verilerini karşılaştırmalı olarak görme imkânı buldukları bu çevre dostu uygulama ile su tüketim farkındalığı oluşturuluyor. Su tasarrufunun yanında, çevresel bilinç konusunda da farkındalık oluşturmanın amaçlandığı proje sayesinde, kâğıt israfının da önüne geçilmiş olunuyor. Şu anda yaklaşık 100 bin dijital fatura kullanıcısı bulunan bu doğa dostu projeye geçmek isteyen abonelerin dijital su karnelerine ulaşmaları için ise yapması gerekenler oldukça kolay.

BU ADIMLARLA DİJİTAL FATURAYA GEÇİŞ OLDUKÇA KOLAY

Geçiş yapmak isteyen aboneler, www.isu.gov.tr adresi üzerinden “Sanal Şube/ Fatura İşlemlerim/ “Fatura Bildirim Tercihleri” adımlarını takip edebilir veya akıllı telefonlarının kamerasını kullanarak aşağıda yer alan kare kodu tarayarak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.