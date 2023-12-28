- Siyaset

Selvi teşkilatla buluşuyor

AKP’nin genç aday adaylarından biri olan ve Körfez ilçede belediye başkanlığı için başvuruda bulunan genç iş insanı Ferhat Selvi, saha programlarının yanı sıra teşkilat ziyaretlerini de ihmal etmiyor. Aday adayı Selvi geçtiğimiz gün de partisinin Yeniyalı Mahallesi yönetim kurulunun toplantısına konuk oldu.

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Selvi teşkilatla buluşuyor mask
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“MAHALLE TEŞKİLATLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Partinin mahalle yöneticileri ile buluşmasında kendini tanıtan ve adaylık gerekçelerini paylaşan genç aday adayı Ferhat Selvi, “Teşkilatımızın en önemli yapı taşlarını mahalle yönetimlerimiz oluşturuyor. Özellikle yerel yönetimler anlamında hizmetlerin şekillenmesinde de önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda teşkilatımıza olan desteğinizle ilgili teşekkürü hak ediyorsunuz” dedi

KURT’A TEŞEKKÜR ETTİ

Selvi, gerçekleşen buluşma sırasında Cumhur İttifakı vurgusu da yaparak 31 Mart seçimlerinin önemine değindi ve “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu seçimde de milletimiz yeni bir zafer daha kazanacak” dedi. Selvi konuşmasının sonunda ise AK Parti Yeniyalı Mahallesi Başkanı Şahbender Kurt ve yönetimine de teşekkür etti. Buluşmada ayrıca İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Aslan ve bazı yöneticiler de hazır bulundu.
# AKP, ferhat selvi, yeni, aday

28 Ara 2023 - 12:27 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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