Araç sahiplerine ek vergi darbesi

Araç sahiplerini üzen zam haberi 2024 yılı girmeden geldi! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin akabinde yeni bir vergi geliyor! Her geçen gün gelen yeni vergi ve zamlar araç sahiplerine maddi olumsuzluklar yaşatıyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP), Karbon Vergisi’yle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir. Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir."

Avrupa Birliği, karbon ayak izine sahip ürünlere karbon emisyon oranına göre vergi uygulayacak. Bu uygulanacak verginin faha çok demir-çelik, çimento, cam, seramik ve plastik sanayileri etkilemesi bekleniyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde başta bu vergiden en çok etkilenecek sektörler olmak üzere bazı sektörler için yenilenebilir enerji teşvikleri veya müeyyideleri getirebilir.

Karbon vergisi yerine geçecek ve yurt içinde uygulanacak telafi edici bir vergi türü de bekleyebiliriz.

KAV NEDİR?

İklim değişikliği ile gündeme gelen Karbon vergisi, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için uyguladığı üretim, tüketim veya ithalat sırasında oluşan karbon dioksit emisyonlarının ekonomik olarak cezalandıran bir vergi türüdür. Bu uygulama, çevreye verilen zararın maliyetini yansıtmak ve çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır.

KARBON VERGİSİ (KAV) NASIL HESAPLANIR?

Karbon vergisi; petrol, doğalgaz, kömür, linyit ve tüm ürünlerin üretimi, ithalatı ve satışı sırasında oluşan sera gazı emisyonlarına göre hesaplanıyor. Ürünün karbon ayak izi ile orantılı olarak belirleniyor. Söz konusu vergi, Türkiye’de üretilen ürünlerin yanı sıra ithal edilen ürünler için de geçerli olacak.

"KAV UYGULAYAN ÜLKELER"

1991 yılında Finlandiya’da hayata geçen bu vergi sonrasında diğer Avrupa ülkeleri arasında da kabul gördü. Şu an için, Avrupa Birliği ülkeleri, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, iç piyasalarında karbon vergisi uygulamaktadırlar.