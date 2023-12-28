Kartepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde iki gündür aralıklarla etkili olan yağış ve yapay karlamayla kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Yeni sezonun 15 Aralık'ta açıldığı kayak merkezi, uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard imkanı sunuyor.

Yeni yıl için hazırlıklarını tamamlayan bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Otellerde doluluk oranının yılbaşına kadar tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

"Kartalkaya'da güzel bir ortam oluştu"

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, sezonun bir hafta önce açıldığını belirterek, tüm pistlerin açık olduğunu, Kartalkaya'da güzel bir ortam oluştuğunu söyledi.

Yılbaşı için özel programlar hazırladıklarını dile getiren Avcı, kayak merkezinin, lokasyonu, kar kalitesi ve sunduğu aktiviteler dolayasıyla tatilciler tarafından tercih edildiğini kaydetti.

"Doluluk yüzde 90'a ulaştı"

İstanbul'a 1,5 saat mesafede Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi, yılbaşında yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak.

Bir otelin faaliyet gösterdiği, 17 kilometre uzunluğunda 21 pistin yer aldığı kayak merkezinde yeni yıl hazırlıkları tamamlandı.

Kartepe, hafta sonunda yağması beklenen yağışla konuklarına, yeni yılı karın keyfini çıkararak karşılama imkanı sunacak.

Otelin genel müdürü Erhan Dündar, AA muhabirine, Kartepe'nin eşsiz tabiat güzelliğine sahip olduğunu belirterek, zirveden aynı anda Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasının görüldüğünü dile getirdi.

Kar yağışının başlamasıyla Kartepe'de kış turizminin hareketlendiğini anlatan Dündar, şöyle devam etti:

"Otelimiz bin yataklı ve 300 oda mevcut. Ayrıca 5 villamız ve 50 apartımız da bulunuyor. Yılbaşında paket hizmetimiz mevcut. Gelen misafirlerimize 3 gün dolu dolu hizmet vereceğiz. Çocuklar için aktiviteler olacak, cumartesi ve pazar akşamları sanatçımızla eğlenceli bir yılbaşı haftası geçireceğiz. İnşallah Kartepe'ye gelen misafirlerimiz burada kar topu oynayarak, eğlenerek yılbaşını geçirecekler."

Dündar, misafirleri için zengin menüler hazırladıklarını ifade ederek, doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığını sözlerine ekledi.

İstanbul'dan gelen Esmanur Aydın, Kartepe'nin doğal atmosferinin çok güzel olduğunu belirterek, hafta sonunu arkadaşlarıyla bölgede geçireceklerini, yılbaşında da ailesiyle buraya geleceklerini söyledi.

Ahmet Yazıcı da İstanbul'dan hafta sonunu geçirmek için Kartepe'ye geldiklerini dile getirerek, ortamın eğlence ve dinlenme açısından güzel olduğunu kaydetti.

Daha önce yılbaşını geçirmek için Kartepe'ye geldiğini aktaran Yazıcı, "Kartepe'nin aktiviteleri çok farklı oluyor. Yılbaşında da kar seviyesi yükselir, daha çok aktivite olur. Yılbaşında da Kartepe'ye gelmeyi düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Yılbaşı için burası çok iyi bir yer." ifadelerini kullandı.