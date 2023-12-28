Bravo Eslem, bu yolun sonu olimpiyat olsun

189 RAKİBİ ARASINDA ADINI FİNALE YAZDIRDI

26-29 Aralık 2023 tarihlerinde Konya Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda müsabakalara çıkan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eslem Rüveyda Tomak 67 kg büyük bayanlarda 189 rakibi arasında adını finale yazdırmayı başardı. Çekişmeli geçen final müsabakasından mağlup ayrılan sporcumuz ilk kez katıldığı büyükler kategorisinde de madalya kazanmayı başararak Türkiye ikincisi oldu. 65 ilden 570 kulübe bağlı 3844 sporcunun katılımıyla yoğun bir şekilde geçen müsabakalar heyecanlı maçlara sahne oluyor. 2023 yılı içerisinde muazzam bir karneye sahip olan sporcumuz yılın son maçında da kürsüye çıkmayı başardı.

RAVZA, İLK DEFA KATILDIĞI KATEGORİDE ÇEYREK FİNALE KALDI

Diğer taraftan yine genç bir sporcumuz olan Ravza Kahyaoğlu’da 49 kg bayanlarda 231 rakibi arasında harika maçlar çıkararak adını çeyrek finale yazdırdı. Henüz gençler kategorisinde olmasına rağmen sporcumuzun göstermiş olduğu performans kulübü Körfez Gençlerbirliği SK’da sevinç ve büyük bir mutlulukla karşılanırken yapılan açıklamada “genç sporcularımızın aldıkları başarılı madalya ve dereceler bizleri çok mutlu etmesinin yanı sıra önümüzdeki yıllar içinde büyük ümit verdi” dedi.

ESLEM’İN 2023 YILI İÇİNDEKİ BAŞARILARI:

Gençler Türkiye ikincisi

Dünya Başkanlık Kupası ikincisi

Uluslararası Türkiye Açık Şamp.

Balkan Taekwondo Şampiyonu

Uluslararası Balkan Kupası Şamp.