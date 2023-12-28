Körfez’in gençlerine yan bakılmıyor!

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Körfez Belediyesi, spor konusunda yaptığı yatırım ve alt yapı atağının karşılığını almaya devam ediyor. 16 spor branşında 5 bin lisanslı sporcu ve sporseveri buluşturan Körfez Belediyesi Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak katıldığı liglerde adeta başarıdan başarıya koşuyor. Körfez Gençlerbirliği son dönemde futbolda alt yapı takımlarında da aldığı sonuçlar ve yetiştirdiği sporcularla amatör liglerde başarılarını taçlandırıyor.

U14 VE U16 TAKIMLARI NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Körfez Gençlerbirliği SK U14 Futbol Takımı ligin son maçında Esentepe Stadı’nda karşılaştığı Tütünçiftlikspor’u 6-0 yenerek grubunda namağlup şampiyon oldu. Körfezli gençler şimdi Türkiye Şampiyonası’na gidebilmek için Ocak ayında Play Off mücadelesi verecek. Körfez U16 Futbol Takımı da Körfez Birlikspor’u yine 6-0 gibi açık farkla yenip, onlarda gruplarında namağlup şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası için Play-Off oynayacak.

A TAKIM UZATMALARDA MAÇI KURTARMAYI BİLDİ

Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği Futbol A Takımı Süper Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verirken hafta sonu deplasmanda karşılaştığı zorlu rakibi Suadiyespor ile 1-1 berabere kaldı. Körfez ekibi karşılaşmayı kırmızı kart gören oyuncusu nedeniyle uzun süre 10 kişi ve yenik götürürken, maçın uzatma dakikalarında 90+4’de Haydar Emre Şen’in attığı golle maçı berabere bitirmeyi başararak yoluna yara almadan devam etmesini bildi.