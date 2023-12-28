“Çocuklarımız ilham kaynağımız”

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençlerin hizmetine sunduğu gençlik ve spor merkezlerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Aygün bu kapsamda Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, burada spor yapan öğrencilerle bir araya geldi. İlçede hizmete giren dört ayrı gençlik merkezinde faaliyetlerin sürdüğünü belirten başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimizin mutluluğu bizim en önemli ilham kaynağımız. Gençliğe olan projelerimiz ile geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.