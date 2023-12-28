“Çocuklarımız ilham kaynağımız”

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençlerin hizmetine sunduğu gençlik ve spor merkezlerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Aygün bu kapsamda Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, burada spor yapan öğrencilerle bir araya geldi. İlçede hizmete giren dört ayrı gençlik merkezinde faaliyetlerin sürdüğünü belirten başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimizin mutluluğu bizim en önemli ilham kaynağımız. Gençliğe olan projelerimiz ile geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.