Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 2023 yılında son 5 yıla oranla 20-24 yaş arası üniversiteli genç işsizliğinde 10 puanlık düşüş olduğunu, ofis olarak 169 bin gencin işe girmesine aracılık ettiklerini söyledi. Atay, "Bu bizim için iftihar edilebilecek bir şey çünkü zaten ülkemiz bu coğrafyadaki en çok üretme kapasitesine sahip bir ülke. Gençlerimiz idealist, çalışkan. O zaman geriye arzla talebi buluşturmak kalıyordu" dedi.
28 Ara 2023 - 13:19- Ekonomi Güncelleme:
'169 bin gencin işe girmesine aracılık ettik'
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.