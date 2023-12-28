'169 bin gencin işe girmesine aracılık ettik'

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 2023 yılında son 5 yıla oranla 20-24 yaş arası üniversiteli genç işsizliğinde 10 puanlık düşüş olduğunu, ofis olarak 169 bin gencin işe girmesine aracılık ettiklerini söyledi. Atay, "Bu bizim için iftihar edilebilecek bir şey çünkü zaten ülkemiz bu coğrafyadaki en çok üretme kapasitesine sahip bir ülke. Gençlerimiz idealist, çalışkan. O zaman geriye arzla talebi buluşturmak kalıyordu" dedi.