“Kentsel dönüşüm mantığı ulaşım merkezli olmalı”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi üyeleri, Antikkapı’da düzenlenen “Geleneksel İMO Kocaeli Büyük Üye Buluşması” programında bir araya geldi. Büyük ilgi gösterilen ve İMO Şube Başkanı Ali Akgün ile yönetiminin ev sahipliğindeki geleneksel buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, odanın eski başkanları, inşaat mühendisleri ve aileleri katıldı.

“MARAŞ’A GİDEN İLK EKİPTİK”

Geleneksel buluşmada ilk olarak konuşan ve katılan mühendisler ile ailelerine teşekkür eden şube başkanı Ali Akgün, “6 Şubat depremlerinden sonra sabah Kocaeli’den yola çıkan ilk ekiplerden biri şubemizim ekibiydi. Tüm şehir deprem bölgesi için seferber olduk, elimizden gelen çabayı gösterdik. Arama kurtarma, hasar tespit ve insani yardımlarda bulunduk. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından İMO Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz yapı envanter çalışmasında bu kentteki 1999 Gölcük Depremi öncesi yapılan tüm binaları incelemek üzere bir protokol imzaladık.

Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesiİnşaat Mühendisliği bölümünden teknik işbirliği protokolü ile yardım aldık. Proje kapsamında eğitim verilen 110 inşaat mühendisi meslek taşımızla deprem öncesi inşa edilen yapıları incelemek üzere sahaya inerek temmuz ayında çalışmalara başladık ve aralık ayı sonu itibari ile çalışmaları bitirdik. Bu projeyle Türkiye’ye örnek olduk. Ayrıca Kocaeli’deki yapı envanteri protokolü kapsamında bize, mesleğimize ve şehrimize en büyük desteği veren Başkan Büyükakın’a da teşekkür ediyorum” dedi.

“VARLIK NEDENİMİZ BU MİLLETE HİZMET”

Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de tüm katılımcıları selamladı ve inşaat mühendisleri ile böylesine bir ortamda bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Aygün, “Varlık nedenimiz bu millete hizmet etmek içindir dolayısı ile hepimizin bu toplumda bir görevimiz var. Bizler teknik insanlar olarak ilimize hizmet ediyoruz. Bununda amiral gemisi Büyükşehir Belediyemiz” ifadesini kullandı

“İŞ BİRLİKLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Daha sonra söz alan KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk dekurumlarla yapılan iş birliklerinin Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve kentimizdeki diğer dinamiklerle devam etmesini önemsediklerini dile getirdi. Cantürk, “Kocaeli Üniversitesi olarak her aktivitenin içerisinde arkadaşlarımızla birlikte şehrimize hizmet etme noktasında çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

BÜYÜKAKIN TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra konuşan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi arasında yapılan protokol ile hayata geçirilen ve kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan yapı envanter çalışmalarında görev yapan mühendislere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Sürekli konuşuyoruz, bina öldürüyor deprem öldürmüyor diye. O konu ile ilgili çalışması gerekenler buradakiler. Sonuçta biz hangi kaynakları ayırırsak ayıralım, öncelikli olanları belirleyelim, sonuçta bu konuya çalışacak olanlar teknik arkadaşlardır.

“ÖLÇMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ İYİLEŞTİREMEZSİNİZ”

İki tane üniversitemiz ve ilgili bölümleri var, onlardan ilgili uzmanlar çağırdık. Alt çalışma grupları oluşturduk. Hem zeminle hem de diğer alanlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Ardından İnşaat Mühendisleri Odası ile hızlı tarama yöntemi esas alınarak riskli yapıların taranmasına yönelik karar verildi. Çünkü ölçmediğiniz bir şeyi iyileştiremezsiniz. Ben bir taraftan taramalar yapılırken diğer taraftan alt çalışma gruplarındaki çalışmalar raporlanırken bir taraftan da bir başka ekibimizle dönüşümle ilgili çalışmaların ana taşlarını döşemeye çalışıyorum” ifadesini kullandı.

“PARSEL BAZLI DEĞİL ADA BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: “Parsel bazlı düzenleme hakkını verirsek bugün şehre deniz kıyısından tepeye doğru baktığımızda gördüğümüz görüntünün aynısıyla karşı karşıya kalırız. Ulaşımla ilgili bize sıkıntı yaratan yolların birbiri ile üst seviyeli yollardan alt seviyeli yollara kadar bir hiyerarşi içerisinde olmamasından kaynaklanan problemleri çözemeyiz, otopark problemini çözemeyiz, sosyal donatı problemini çözemeyiz. Dolayısı ile bizim bu kentsel yenilenme fırsatını, kentin topyekün yenilenme fırsatına döndürmemiz gerekir.

ADALAR BAZLI DÖNÜŞÜM!

Burada yaptığımız çalışmayı aslında dirençli şehirler dediğimizde anladığımız başlığın altına giren her şeyi içerecek bir fırsata döndürmemiz gerekir. Bir taraftan imar düzenlemeleri ile yeni binaların yapımına imkan tanırken bunların parsel bazlı olmamasını, büyük adalar bazında dönüşüm imkanının yaratılmasını ama bunu yaparken de aynı zamanda ulaşım merkezli bir dönüşüm mantığını da harekete geçirmemiz gerekiyor”.Programda şube başkanı Akgün, Başkan Büyükakın’a plaket ve baret takdim etti. Başkan Büyükakın, Kocaeli yapı envanter çalışmasında görev alan mühendislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.