Kocaeli halkının Büyükakın’dan memnun olduğu ortaya çıktı, “Tahir başkan devam etmeli” yorumları yapıldı. Bu arada aday olmak için hayli çaba sarf eden ve baskı kuran eski başbakan yardımcısı ve milletvekili Fikri Işık’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için onay çıkmadı. Anketlerde Işık ilk iki sıra içerisine giremedi. Bu arada bir sürpriz isim de sorgulandı. Eksi başbakan Binali Yıldırım’ın Kocaeli’den aday olması için de anket yapıldı. Binali Yıldırım ikinci sırada yer alabildi.
- Siyaset
AKP ANKETLERİNDE KOCAELİ BŞB İÇİN TAHİR BÜYÜKAKIN 1. BİNALİ YILDIRIM 2. FİKRİ IŞIK 3. OLDU
AKP’de il il temayül anketleri art arda devam ediyor. Sağlam kaynaklardan aldığım bilgiye göre Ankara’daki genel merkezde Kocaeli için yapılan ankette, Tahir Büyükakın büyük farkla birinci olarak yerini aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.