AKP ANKETLERİNDE KOCAELİ BŞB İÇİN TAHİR BÜYÜKAKIN 1. BİNALİ YILDIRIM 2. FİKRİ IŞIK 3. OLDU

Kocaeli halkının Büyükakın’dan memnun olduğu ortaya çıktı, “Tahir başkan devam etmeli” yorumları yapıldı. Bu arada aday olmak için hayli çaba sarf eden ve baskı kuran eski başbakan yardımcısı ve milletvekili Fikri Işık’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için onay çıkmadı. Anketlerde Işık ilk iki sıra içerisine giremedi. Bu arada bir sürpriz isim de sorgulandı. Eksi başbakan Binali Yıldırım’ın Kocaeli’den aday olması için de anket yapıldı. Binali Yıldırım ikinci sırada yer alabildi.