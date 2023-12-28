- Asayiş

Malatya'da korkutan deprem

AFAD, Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Yeşilyurt olduğu açıklandı.
Malatya'da korkutan deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre saat 12:34'de merkezüssü Malatya'nın Yeşilyurt olan 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise 17.3 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak belirledi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medyadan "Malatya Yeşilyurt'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" şeklinde açıklama yaptı.

DÜN DE OLMUŞTU

Malatya'da dün de saat 10.55'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Doğanşehir olurken, derinliği 9.6 kilometre olarak açıklanmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ

# Deprem

28 Ara 2023 - 13:30 - Asayiş

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