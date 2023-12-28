Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre saat 12:34'de merkezüssü Malatya'nın Yeşilyurt olan 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise 17.3 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak belirledi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medyadan "Malatya Yeşilyurt'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" şeklinde açıklama yaptı.
DÜN DE OLMUŞTU
Malatya'da dün de saat 10.55'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Doğanşehir olurken, derinliği 9.6 kilometre olarak açıklanmıştı.
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.