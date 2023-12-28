KESOB Başkanı Kadir Durmuş: “Her 2 tarafı da mutlu etmedi”

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette nihayete gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 itibariyle asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Açıklandığı andan itibaren tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyada zammı eleştirdi. Asgari ücret zammına ilişkin Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası(KESOB) Başkanı Kadir Durmuş asgari ücret zammına ilişkin “ Bir tarafa az geliyor bir tarafa çok geliyor. 17 bin lirayla bir insan nasıl geçinir, nasıl kirasını öder, diyoruz. Öte yandan 10 çalışanı olan bir işletmenin gideri 130 bin lira arttı bugün.
ESNAF ZOR BELA GEÇİNİYOR
"Esnaf zaten zor bela geçiniyor ama yapacak da bir şey yok, bu karar alındı.” diyen Durmuş ürün zamlarına ilişkin ise "Esnafım almış malı aynı fiyattan satacak ama toptancıların da maliyeti artınca zamlı mal verecek. O zaman esnafta zam yapmak zorunda olacak. Her 2 tarafı da mutlu etmedi." ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.