Şampiyon Akademi

İLK YARIYA 43-42 İZMİT BASKET ÖNDE GİRDİ

Bu sezon Büyük Erkekler Basketbol Ligi 11 takımın katılımıyla gerçekleşti. Eylül ayında startı verilen ligde son hafta final maçına denk geldi. İzmit Basketbol ile Akademi Spor kulübü karşı karşıya getiren, kazanan takımın şampiyon olacağı maç İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Spor severlerin çok büyük ilgi gösterdi maçın ilk iki periyotunda İzmit Basketbol öndeydi. İzmit Basketbol, ilk periyotu 23-19, ikinci çeyreği de 43-42 önde geçti.

AKADEMİ SON PERİYOTTA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Şampiyonu belirleyecek maçta ilk iki periyotu geride tamamlayan Akademi Spor Kulübü, üçüncü periyotta rakibine 69-64 üstünlük sağladı. Akademi SK, son periyotta farkı giderek açtı, salondan 10 sayı farkla 86-76 üstün ayrıldı. Maçtan sonra kupa töreni vardı. Bu yıl eski hakemlerimizden Engin Erdeniz adına düzenlenen ligde, ilk dört sırayı alan takımlara kupaları verildi. Kupa törenine ASKF Başkanı Murat Aydın, Basketbol İl Temsilcisi Serkan Dağdelen, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar da katıldı.