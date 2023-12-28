Darıca şampiyonlarıyla gurur duyuyor

ŞAMPİYON VOLEYBOLCULARI BAĞRINA BASTI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlik Koridoru Projesi kapsamında gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımını ağırlayan başkan Bıyık, genç sporcularla sohbet edip taleplerini dinledi. Gençlerin her zaman elinden tutacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerle yol yürümeye devam edeceklerini söyledi. Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak gençleri ve sporu çok önemsiyoruz. Eğitim ve Spor Kulübümüzü daha da geliştirerek 2 olan branşımızı 13 branşa çıkardık ve sporu daha geniş kesimlere yaydık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda toplam 700’e yakın madalya kazandık. Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanan bir kulüp haline geldik. Bunu da bizim çocuklar dediğimiz kendi gençlerimizle birlikte başardık. Darıca’da bugün 50’nin üzerinde milli sporcumuz milli formayla ilçemizi, kentimizi ve ülkemizi temsil ediyor " dedi.