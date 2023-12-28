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Sakaryaspor’un şakası yok: 11 maçtır yenilmiyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Tuncay Şanlı yönetiminde Kocaelispor ile oynadığı Marmara derbisi dahil olmak üzere son 11 maçını kaybetmiyor. Ezeli rakibi karşısında da 3-1’lik galibiyet alan yeşil-siyahlılar, şampiyonluk hedefine ilerliyor

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor’un şakası yok: 11 maçtır yenilmiyor mask

TUNCAY ŞANLI’YLA TAM GAZ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bu sezon Teknik Direktör Tuncay Şanlı idaresinde Kocaelispor ile oynadığı Marmara derbisi dahil son 11 maçını kaybetmedi. Yeşil-siyahlılar, oynadığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Sakarya temsilcisinin gol yükünü ise 8 golle sol kanat oyuncusu Yonathan Alexander Del Valle çekiyor. Bu futbolcuyu 6 golle Kabongo Kasongo takip ediyor.
# Sakarya, Kocaelispor, Sakaryaspor

28 Ara 2023 - 14:50 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Korfezli - Ne anlatıyorsun kardeş 11 maçtır sende kaybetmedin sakaryanın son oynadıği 11 maça bak fikstüre bak 2 maç dısinda hepsi keklik maçlardı simdi ilk 10 hafta görecez sakaryayı

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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