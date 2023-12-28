Sakaryaspor’un şakası yok: 11 maçtır yenilmiyor

TUNCAY ŞANLI’YLA TAM GAZ
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bu sezon Teknik Direktör Tuncay Şanlı idaresinde Kocaelispor ile oynadığı Marmara derbisi dahil son 11 maçını kaybetmedi. Yeşil-siyahlılar, oynadığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Sakarya temsilcisinin gol yükünü ise 8 golle sol kanat oyuncusu Yonathan Alexander Del Valle çekiyor. Bu futbolcuyu 6 golle Kabongo Kasongo takip ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Korfezli - Ne anlatıyorsun kardeş 11 maçtır sende kaybetmedin sakaryanın son oynadıği 11 maça bak fikstüre bak 2 maç dısinda hepsi keklik maçlardı simdi ilk 10 hafta görecez sakaryayı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.