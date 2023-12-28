28 Ara 2023 - 14:51- Asayiş G:

Efsane öğretmen Sanuber Temoçin toprağa verildi

Kentin efsane öğretmenlerinden Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Sanuber Temoçin Öğretmen 101 yaşında toprağa verildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Efsane öğretmen Sanuber Temoçin toprağa verildi mask
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Son yıllarda İstanbul Beşilktaş’ta ikamet eden öğrencileri tarafından efsane İzmit Yeni Turan İlkokul’u öğretmenlerinden Sanuber Temoçin 101 yaşında yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Merhum Gazeteci Cevat Çetin’in teyzesi ve Avukat Suat Temoçin’in halası olan Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden Sanuber Temoçin’in hiç evlenmediği öğrenildi. Cumhuriyet’in 100. Yılında hayatını kaybeden kentimizin çağdaş eğitimcisi Sanuber Temoçin bugün öğlen namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
# cumhuriyet, yeni

28 Ara 2023 - 14:51 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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