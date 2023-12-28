Efsane öğretmen Sanuber Temoçin toprağa verildi

Son yıllarda İstanbul Beşilktaş’ta ikamet eden öğrencileri tarafından efsane İzmit Yeni Turan İlkokul’u öğretmenlerinden Sanuber Temoçin 101 yaşında yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Merhum Gazeteci Cevat Çetin’in teyzesi ve Avukat Suat Temoçin’in halası olan Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden Sanuber Temoçin’in hiç evlenmediği öğrenildi. Cumhuriyet’in 100. Yılında hayatını kaybeden kentimizin çağdaş eğitimcisi Sanuber Temoçin bugün öğlen namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.