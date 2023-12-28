Son yıllarda İstanbul Beşilktaş’ta ikamet eden öğrencileri tarafından efsane İzmit Yeni Turan İlkokul’u öğretmenlerinden Sanuber Temoçin 101 yaşında yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Merhum Gazeteci Cevat Çetin’in teyzesi ve Avukat Suat Temoçin’in halası olan Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden Sanuber Temoçin’in hiç evlenmediği öğrenildi. Cumhuriyet’in 100. Yılında hayatını kaybeden kentimizin çağdaş eğitimcisi Sanuber Temoçin bugün öğlen namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
28 Ara 2023 - 14:51- Asayiş Güncelleme:
Efsane öğretmen Sanuber Temoçin toprağa verildi
Kentin efsane öğretmenlerinden Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Sanuber Temoçin Öğretmen 101 yaşında toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.