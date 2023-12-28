SEDAŞ teknik ekipleri, “Kaçak Tüketim ve Mevzuat” eğitimine katıldı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) mühendisleri için “Kaçak Tüketimi ve Mevzuat Eğitimi” düzenledi. SEDAŞ eğitim salonunda gerçekleşen eğitime, alçak gerilim-orta gerilim (AG-OG) dağıtım şebekesinde, işletme bakım-onarım çalışmaları ile ölçü devre saha çalışmalarında görev alan 17 elektrik ve elektrik-elektronik mühendisi, elektrik teknikeri ve teknisyenleri katıldı.

Kaçak elektrik ve usulsüz kullanıma karşı mücadelesini başarıyla sürdüren SEDAŞ ekipleri, yaptıkları denetimlerde tespit edilen kaçak kullanımları tutanakla kayıt altına alırken vatandaşlara yönelik hayati riskleri azaltmak amacıyla şebekede görülen kaçak elektrik bağlantılarını iptal ediyor. Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili periyodik denetim ve bilinçlendirme çalışmalarını yıl boyu sürdüren SEDAŞ, ELDER’in “Kaçak Tüketimi ve Mevzuat Eğitimi” ile yetkinliklerini daha da güçlendiriyor.

Elektrik enerjisinin yasal olmayan yollarla tüketilmesinin önüne geçmeleri, uygulama ve teorik konulardaki mevzuat doğrultusunda tespit yapabilmeleri amacıyla verilen 2 günlük eğitimde SEDAŞ teknik ekiplerinin bilgi ve deneyimleri paylaşılırken, kaçak tüketiminin tanıtımı ve çeşitleri anlatıldı.

Tüketime esas elektrik sayaçları, sayaç ölçü devrelerinde mühürleme çeşitleri ve saha uygulamalarının yapıldığını aktaran SEDAŞ yöneticileri, “Eğitimler ile elektrik dağıtım sektörünün güncel ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücüne ve ara kademe teknik çalışanlarına yatırım yapıyor, geleceğin elektrik dağıtım sektörü çalışanlarının kesintisiz enerjinin ana gündem maddesi kaçakla mücadele konusunda farkındalığımızı artırıyoruz. ELDER’e enerji dağıtımında kritik öneme sahip bilgilendiren ve farkındalık yaratan eğitimler için teşekkür ediyoruz” dedi.