Cumhurbaşkanından GTÜ'lü akademisyenlere ödül

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100'üncü Yıl TÜBİTAK ve TÜBA ( Türkiye Bilimler Akademisi) Bilim Ödülleri Töreni'nde GTÜ akademisyenleri Prof. Dr. Bünyemin Çoşut ve Doç. Dr. Sadiye Velioğlu ödüllerini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

Anorganik Kimya alanında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin Çoşut ve Nanoteknoloji alanında GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Velioğlu üstün başarılı genç bilim insanı ödülünün sahibi oldular.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ödülü alan akademisyenlerin kendilerini çok gururlandırdığını ifade etti. Mantar, " Ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda katma değeri yüksek bilgi ve ürünler üniversite olarak çıkarıyoruz ve çıkarmaya devam edeceğiz. Bu tür ödüllerde yaptığımız bu katkının güzel bir değer göstergesi oluyor. Akademisyenlerimizin aldığı ödül bizleri gururlandırarak, ülkemizin bilim ve teknolojide ilerlemesi için yaptığımız çalışmalarımızda bizleri motive etmiştir." dedi.

GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Velioğlu, TÜBA-GEBİP kapsamındaki projede, çeşitli kimyasal proseslerde yoğun bir şekilde kullanılan ve çevreye salınan organik çözücülerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması hedeflenmektedir. Bu heyecan verici çalışmada, düşük maliyetle birlikte yüksek verim ve saflıkta ayırma potansiyeli vadeden membran teknolojilerinin incelenmesine odaklanılacaktır. Özellikle, boya sanayisinde sıklıkla kullanılan çözücülerin geri kazanılması konusunda öne çıkan bu projede, özgün nanomalzeme esaslı membranlar kullanılarak boya ve çözücü arasındaki ayrım süreçleri titizlikle ele alınacaktır. Bu yenilikçi yaklaşım, çevresel sürdürülebilirliği desteklemenin yanı sıra endüstriyel uygulamalarda da önemli bir ilerleme sağlamayı amaçlamaktadır.

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin Çoşut, TÜBA-GEBİP kapsamındaki projede, farklı fotonik özellikleri olan fotoduyarlaştırıcılar kullanılarak gözenek boyutu ve fotokimyasal davranışları kontrol edilebilen gözenekli metal organik yapılar hazırlanmasına ve bu gözenekli malzemeler kullanılarak hazırlanacak fotokatalizörleri yeşil hidrojen üretiminde kullanmayı hedeflenmektedir. Özellikle, Clean Hydrogen Partnership (Temiz Hidrojen Ortaklığı), Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 2030 İklim Hedef Planında yer alan hedeflere ulaşılması noktasında önemli bir katkı sağlayacak ve hidrojen alanına yönelik bir AR-GE niteliği de taşıması bakımından oldukça stratejiktir.